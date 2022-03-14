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Antalya'da ev sahibi evinin yandığını görünce çileden çıktı kiracısına böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da 3 ay önce kiraladığı evinin yandığını gören ev sahibi adeta çileden çıktı. Kiracısına yumruk ve tokat ile saldıran adamı mahalle halkı güçlükle ayırdı. Kiracı ise çaresizlik içerisinde yangını izledi.

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Yangın, Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1169 sokak üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Serdar Sapar’ın kiracı olarak oturduğu evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Ev sahibi tekme tokat saldırdı
Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada yangın yerine evin sahibi Mustafa B.' de geldi. Evinin yandığını gören adam önce kiracısı ile tartıştı daha sonra ise bir anda saldırmaya başladı.

Kiracısına tekme ve tokat ile saldıran adamı mahalleli güçlükle sakinleştirdi.

Bir süre sonra vatandaşlar tarafından ayrılan kiracı ve ev sahibi yangını çaresizlik içerisinde izledi. Ev sahibinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.

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