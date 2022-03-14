'Yurtdışına giden doktorlar vatandaşlıktan çıkarılsın' diyen Belediye Başkanı Taner İşbir bakın nasıl çark etti

ÇORUM’un Ortaköy ilçesinin belediye başkanı Taner İşbir sosyal medya hesabından doktorlarla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekince paylaşımını apar topar sildi.

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Çorum’un Ortaköy ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Taner İşbir doktorları hedef aldı. İşbir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine İşbir apar topar paylaşımını sildi. 14 Mart Tıp Bayramı için de bir mesaj yayınlayan İşbir, bu kez “Önce vatan önce Türk milleti diyen sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” diye yazdı.



Öte yandan İşbir’in ilk paylaşımına tepki yağdı. Sağlıkpersonelhaber’e göre, bir sağlıkçı “Bir de eğer hekimlerin talep ettikleri haklı maaş size göre üç kuruş ise verin de kurtulun bu neyin tantanasi, üç kuruş diye küçümsüyorsanız buyurunuz efendim. Üç kuruşu vatan sevgisine bağlamak ise aklımın ucundan geçmez” dedi.







"Para için başka ülkelere gitmiyor bu insanlar"

Bir başka hekim ise "Para için başka ülkelere gitmiyor bu insanlar… Bu nasıl bi vurdumduymazlıktır ki; hala konunun vehameti anlaşılamamıştır. Bu insanlar para için değil, paradan hariç iyi çalışma şartları istedikleri için gitmek istiyorlar. Dünyanın en zor işini, daha iyi şartlarda ( şiddet görmeden, dövülme-öldürülme korkusu yaşamadan, mobing olmadan, nöbet sayıları ve saatleri çok olmadan ) çalışmak istedikleri için gitmek istiyorlar. Paranın her şey olmadığını, o üstün zekalı insanlar bilmiyorlar mı sanıyorsunuz..? Çok yazık… Gidiyorlar ve onların bu gidişlerine bizlerin sebep olduğunu ne zaman anlayacağız? Doktorsuz kalınca mı…?” tepkisini gösterdi.