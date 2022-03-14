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Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler

Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler

DÜNYADA petrol fiyatları düşünce üst üste zamlanan benzin ile motorin fiyatları için indirim geleceği açıklandı. Bu gece yarısından sonra motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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Brent petrolün fiyatı 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 111.14 dolara geriledi. Üst üste zamlanan motorin ve benzin fiyatlarında bu kez indirim bekleniyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere hem benzin hem de motorinde büyük indirim bekleniyor.

Motorine 2.38 kuruş indirim geliyor
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyecek bir gelişme yaşanmaması durumunda motorin fiyatında 2 lira 38 kuruş indirim gerçekleşmesi tahmin ediliyor. 

Motorinin litre fiyatı 20 liraya gireliyecek
İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20 lira 53 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 63 kuruşa düşecek. Benzinin litre fiyatının da 19 TL seviyelerine çekileceği ancak rakamın netleşmediği ifade edildi. Mart ayı başlarında İstanbul’da benzin fiyatı 17 TL’den satılıyordu.

Onların hepsine büyük indirim geldi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre kalorifer yakıtının fiyatı 1 lira 31 kuruş; fuel oilin fiyatı 45 kuruş, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 42 kuruş ve gazyağının fiyatı ise 2 lira 29 kuruş indirildi.

Güncel benzin fiyatları..
Benzin fiyatı ile motorin fiyatı bu ay tam 6 kez zamlandı. Brent petrol fiyatlarındaki artış sonrası İstanbul’da benzin fiyatı 20,35 TL ve motorin fiyatı ise 22,80 TL’den satılıyor.

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