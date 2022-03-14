Özgür Demirtaş kim bu Kıraç dedi ortalık karıştı Bartu Soral kavgası olay

Özgür Demirtaş da Bartu Soral'ı Zafer Partisi'ne şikayet etti. Demirtaş "Zafer Partisine de tavsiyem, bu tipte sağa sola APTAL diyerek hakaret edenler ile yollarını ayırmaları olur" karşılığını verip şunları yazdı:

-Bilim insanı olarak senden tavsiye almayayım sağol. Ben kimseye seni gizli kötülemem. Çıkar göster kanıtını. Bak ben buradan AÇIK yazıyorum zaten seninle ilgili. Zafer Partisine de tavsiyem, bu tipte sağa sola APTAL diyerek hakaret edenler ile yollarını ayırmaları olur. Bu arada onca paragraf yazmışsın, hiçbir yerinde Venezuela’da bir depo benzinin bir çikolata ETMEDİĞİNİ gösterememişsin. O da dikkatimi çekmedi değil. Son olarak EMPERYALİZMİN karşıtı senin savunduğun DİKTATÖRLÜK değildir. Bırak bu iki kutuplu dünyanı. Üçüncüsü ben AMERİKANCI değilim (ABD’yi eleştirdiğim yüzlerce yazı bulabilirsin) ama senin 70’lerden kalma bir RUSÇU olduğun belli. Değiştir kafanı, geliştir kendini… Üslubunuz çok çirkin. Aptal ne demek? Siz nasıl akademisyensiniz?