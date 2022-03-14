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Ekmek bile yedirtmeyecekler! Ankara'da ekmeğe de zam geldi

Ekmek bile yedirtmeyecekler! Ankara'da ekmeğe de zam geldi

ANKARA'da toplu taşıma ücretlerinin artırılması sonrası ekmeğe de zam yapıldı. 2 lira 25 kuruş olan 200 gram ekmek 2 lira 75 kuruştan satılacak. Peki zamlı fiyatlar ne zaman uygulanacak?

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Şubat ayında Ankara Esnaf ve sanatkarlar Odası Birliği'ne başvuran Fırıncılar Odası ekme zam talebini yineledi. Başvuru değerlendirildi, MaliyetLer tartışıldı. Sonuçlar zam olarak yansıdı. Girdi fiyatlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek ekmeğe zam kararı alındı.

15 Mart'tan itibaren zamlı ekmek fiyatları...
Zamlı fiyatlar 15 Mart itibariyle uygulanacak. Zamlarla birlikte 200 gram normal ekmeğin fiyatı 2.25 liradan 2.75 liraya, 400 gramlık Ata Ekmeği'nin fiyatı 4.50 liradan 5.50 liraya, 20 gramlık tam buğday ekmeğinin fiyatı 3.75 liradan 5 liraya, köy ekmeğinin fiytı ise 3.75 liradan 4 liraya çıkacak. 

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