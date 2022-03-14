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TRT yayın ihalesi sözleşmelerini TFF'ye teslim etti

TRT yayın ihalesi sözleşmelerini TFF'ye teslim etti

 TRT, yayın ihalesinde 1-D ve 1-F paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

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 TRT, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." ifadesine yer verildi.

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