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Alman gazetesinin SİHA iki yüzlülüğü! Karadağ'da katildi Ukrayna'da umut oldu

Alman gazetesinin SİHA iki yüzlülüğü! Karadağ'da katildi Ukrayna'da umut oldu

AZERBAYCAN'ın Karabağ zaferinde büyük rol oynayan Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) için 'katil drone' manşeti atan Alman gazete Bild, aynı SİHA'ların Ukrayna'da kullanılması hakkında 'umudun silahı' tanımını yaptı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 18'inci gününde de çatışmalar devam ediyor. Ülkenin doğu kesiminde konuşlanan Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken Ukraynalı askerler ve sivil halk da direnişini sürdürüyor. Bu süreçte Ukrayna'nın askeri kuvvetleri Bayraktar TB2'lerle Rus birliklerine ve hava savunma sistemlerine müdahalelerini sürdürüyor.

Bild gazetesinden dikkat çeken SİHA manşeti
Tüm bunlar yaşanırken Alman Bild gazetesinin manşeti dikkat çekti. Bild, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'yi överek 'umudun silahı' başlığını kullandı. Bayraktar'ın Ukraynalılara umut verdiği iddia edilen haberde, "Ukraynalılar Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Baykar'ın üretmiş olduğu SİHA'lar terörle mücadelede Suriye'de, Libya'da ve en son Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarmasında kullanılırken Alman Bild gazetesi 'katil drone' manşetini atmıştı.

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