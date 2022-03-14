BIST 2.087
DOLAR 14,76
EURO 16,19
ALTIN 931,07
HABER /  SPOR
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

UEFA'dan hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

 FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda 16 Mart Çarşamba günü Danimarka ile Yunanistan arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Helsingör kentinde oynanacak A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Pakkan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ile Deybet Gök üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Cansu Tiryaki yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Murattı kaç para güncel fiyatı 2022 zamlı sigara fiyatları listesi
Murattı kaç para güncel fiyatı 2022 zamlı sigara fiyatları listesi
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
Mahkemeye çıkarken polisin elinden kaçan FETÖ'nün kilit ismi 6 gün sonra bakın nerede yakalandı?
Mahkemeye çıkarken polisin elinden kaçan FETÖ'nün kilit ismi 6 gün sonra bakın nerede yakalandı?
Seçim kanunu teklifi Meclis'te İttifak oyları nasıl dağıtılacak? Baraj kaça düşecek?
Seçim kanunu teklifi Meclis'te İttifak oyları nasıl dağıtılacak? Baraj kaça düşecek?
Parliament kaç para oldu 2022 sigara zammı güncel satış fiyatları
Parliament kaç para oldu 2022 sigara zammı güncel satış fiyatları
Marlboro Touch fiyatı 2022 zamlı yeni fiyat listesi kaç para oldu?
Marlboro Touch fiyatı 2022 zamlı yeni fiyat listesi kaç para oldu?
Real Madrid en yakıp takipçisi Sevilla ile kozlarını paylaştı Premeir Lig'de nefes kesen yarış
Real Madrid en yakıp takipçisi Sevilla ile kozlarını paylaştı Premeir Lig'de nefes kesen yarış
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel açıkladı duyanlar 'yok artık' dedi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel açıkladı duyanlar 'yok artık' dedi
Sigara zammı güncel fiyat listesi Marlboro Edge kaç para oldu?
Sigara zammı güncel fiyat listesi Marlboro Edge kaç para oldu?
İzmir'de hamileyken hamile kalan anne! Dünyadaki 12. vaka oldu
İzmir'de hamileyken hamile kalan anne! Dünyadaki 12. vaka oldu