BIST 2.087
DOLAR 14,75
EURO 16,19
ALTIN 932,37
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Trabzonspor puan rekoru peşinde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor puan rekoru peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükselten Trabzonspor, bu hafta Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelmesi halinde 30. haftalar itibarıyla olan puan rekoruna ortak olacak.

Abone ol

Ligde 1995-96 sezonunu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 30. haftasında topladığı 73 puan ile bugüne kadar lig tarihindeki en iyi puanı elde etmişti.

1995-96 sezonunun 29. haftasında 73 puan toplayan bordo-mavililer, sahasında 30. haftada Vanspor'a 1-0 mağlup olunca aynı puanla haftayı tamamlayarak şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanı bırakmıştı.

Göztepe maçından elde ettiği galibiyetle 29. haftada puanını 70'e yükselten Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde puanını 73 yaparak rekora ortak olacak.

21 haftadır lider
Trabzonspor, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

En çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru
Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde eden Trabzonspor, lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın da rekoruna göz dikti.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

En erken şampiyonluk
Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Ligde en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık farkı bulunan bordo-mavililer, lig tarihinde en erken şampiyonluğa ulaşma yolunda da büyük fırsat yakaladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim kanunu teklifi Meclis'te İttifak oyları nasıl dağıtılacak? Baraj kaça düşecek?
Seçim kanunu teklifi Meclis'te İttifak oyları nasıl dağıtılacak? Baraj kaça düşecek?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Parliament kaç para oldu 2022 sigara zammı güncel satış fiyatları
Parliament kaç para oldu 2022 sigara zammı güncel satış fiyatları
Marlboro Touch fiyatı 2022 zamlı yeni fiyat listesi kaç para oldu?
Marlboro Touch fiyatı 2022 zamlı yeni fiyat listesi kaç para oldu?
Real Madrid en yakıp takipçisi Sevilla ile kozlarını paylaştı Premeir Lig'de nefes kesen yarış
Real Madrid en yakıp takipçisi Sevilla ile kozlarını paylaştı Premeir Lig'de nefes kesen yarış
Sigara zammı güncel fiyat listesi Marlboro Edge kaç para oldu?
Sigara zammı güncel fiyat listesi Marlboro Edge kaç para oldu?
İzmir'de hamileyken hamile kalan anne! Dünyadaki 12. vaka oldu
İzmir'de hamileyken hamile kalan anne! Dünyadaki 12. vaka oldu
Marlboro fiyatı 2022 kaç para oldu zamlı fiyat listesi
Marlboro fiyatı 2022 kaç para oldu zamlı fiyat listesi
Ölen Rus askerleri orada saklanıyor! Ceset sayısı inanılmaz derecede fazla trende gören şok oldu
Ölen Rus askerleri orada saklanıyor! Ceset sayısı inanılmaz derecede fazla trende gören şok oldu
Roma'da Çin ile ABD arasında kritik görüşme
Roma'da Çin ile ABD arasında kritik görüşme