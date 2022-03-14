Marlboro fiyatı 2022 kaç para oldu zamlı fiyat listesi

Sigara zammı 2022 kaç para oldu, yeni sigara fiyat listesi araştırması sigara kullanan vatandaşların gündeminde. Sigara ve alkol grubuna yapılan yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrası 13 Mart itibariyle sigara fiyatlarına 2 liralık yeni bir zam daha yapıldı. Böylece en ucuz sigara 23.5 lira olurken en pahalı sigara ise 27.5 lira oldu. Peki sigara zammı sonrası yeni Marlboro kaç para oldu?

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Sigara zammı sonrası birçok vatandaş hangi marka sigara kaç para oldu ve ne kadar zam geldi araştırması yapmaya başladı. 2022 ocak ayından beri ikiz kez zamlanan sigara fiyatlarında yüzde 47'lik ÖTV artışı sonrası 2 liralık bir zam daha geldi. Sigara kullanan birçok vatandaş ise yeni-güncel 2022 sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. 13 Mart'ta itibaren geçerli olan zamlı yeni sigara fiyatlarına göre en ucuz sigara 23.5 lira oldu, en pahalı sigara ise 27.5 lira oldu. Peki sigara zammı sonrası yeni Marlboro kaç para oldu?

Sigaranın vücuda zararları neler:

Vücutta; yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve reflekslerde azalma oluşur. Ciltte renk değişikliği ve yaşlı görünüm başlar. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma ve ses tellerinin zarar görmesinin yanı sıra kansere yakalanma riskini artırır.

Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi hastalıklar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50 bin hücrenin ölümüne sebep olur.

Akciğerlerde, kanser, bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelebilir. Mide ve yemek borusunda, kanama ve kanser oluşumu riski artar. Rahim ve yumurtalıkta, kısırlık, çocuk düşürme, sakat veya erken doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşturur.

Testisler ve cinsel organlarda, iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana getirir.

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

👉BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 22,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 22,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 23,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 25,00 TL

Tekel 2000: 21, 50 TL

Tekel 2001: 21,50 TL

Viceroy: 22,00 TL

Pall Mall: 22,00 TL

Samsun: 22,00 TL

Maltepe: 22,00 TL

Rothmans: 21,50 TL

👉IMPERIAL TOBACCO

Davidoff Slims: 25,00 TL

Davidof: 25,00 TL

Davidof C Line Blue: 22,00 TL

Bianca: 23,00 TL

Polo:21,50

West: 21,00 TL

West Grey SL: 22,00 TL

Imperial Classic Red SL: 22,00 TL

👉JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL

Winston: Slender: 22,00 TL

Winston: Dark Blue & Deep Blue: 22,00 TL

Winston: Xsence Black&Gray: 24,00 TL

Winston: 23,00 TL

Camel Slender: 21,50 TL

Camel: 22,00 TL

LD: 21,50 TL

Monte Carlo Slender: 21,50 TL

Monte Carlo: 21,50 TL