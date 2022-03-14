Ümit Karan'ın yeni takımı belli oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, Ümit Karan ile anlaşma sağladı, başarılı teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçtak 3. mağlubiyetini evinde Zonguldak Kömürspor'a 3-0 kaybederek alıp Play-Off hedeflerken alt sıralara gerileyen Uşakspor'dan flaş bir hamle geldi.

Fanatik gazetesinin haberine göre Veli Özdemir ile yollarını ayıran Kırmızı Siyahlılar, ismi TFF 1. Lig ve Süper Lig ekipleriyle anılan Ümit Karan'la anlaşma sağladı. 32 puanla 14. sırada yer alan Uşakspor, başarılı teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.