Bugün doktorlar çalışıyor mu 14 Mart doktorların çalışma saatleri

Bugün canımızı ellerine teslim ettiğimiz doktorların, hemşirelerin yani tüm sağlık çalışanların en özel günü 14 Mart Tıp Bayramı. Hastanede randevusu olan birçok vatandaş ise bugün doktorlar çalışıyor mu, hastaneler çalışıyor mu araştırması yapıyor. Peki 14 Mart Pazartesi günü doktorlar çalışıyor mu, hastaneler açık mı?

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Bugün yani 14 Mart Pazartesi günü doktorlar çalışıyor mu, hastaneler açık mı sorusu birçok vatandaş tarafından merak edildi. Türk Tabipleri Birliği ve Tabipler Odaları yaptıkları basın açıklamasıyla 14-15 Mart tarihlerinde tüm sağlık kurumlarında acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyeceklerini duyurdu.

14 Mart doktorlar grevde mi:

Tüm sağlık kurumlarında 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyeceklerini açıklayan doktorlar, "Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz" dediler.

Hekimler için 10 acil talep:

Sağlık çalışanlarının talepleri şöyle:

TTB'nin önerdiği "Sağlıkta Şiddet Yasası" acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri "prim ödeme tavanı" üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.

Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır.