Atasay Kamer kimdir kaç yaşında aslen nereli? Atasay Kamer sevgilisi kim?

Bir süre önce kendi gibi oyuncu Kerem Bursin'den ayrılan Hande Erçel'in adı Atasay Kamer ile anılmaya başladı. Magazin basınını yakından takip eden birçok kişi Hande Erçel'in yeni sevgilisi olduğu söylenen Atasay Kamer'in hayatını araştırmaya başladı. Peki kimdir Atasay Kamer, kaç yaşında, babası kim ve Atasay Kamer ne iş yapıyor?

Magazin basını bir süredir Hande Erçel ile Atasay Kamer'in sevgili olduğunu ve gözlerden uzak aşk yaşadığını iddia ediyor. Bu gelişmenin ardından Atasay Kamer'in hayatı merak konusu oldu. Peki Hande Erçel'in yeni sevgilisi olduğu söylenen Atasay Kamer, kaç yaşında, babası kim ve Atasay Kamer ne iş yapıyor? Atasay Kuyumculuk'un CEO'su Atasay Kamer 36 yaşında.

İlk ve orta öğreniminin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra üniversite eğitimi için yurtdışına çıktı. London School of Economics and Political Science'ta Yönetim Ekonomisi Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını New York Pace Üniversite'sinde İşletme Yönetimi üzerine yaptı. Eğitim hayatı sürecinde Goldman Sachs'ta staj yaptı. Sonrasında Türkiye'ye geri döndü ve iş hayatına atıldı.

Mesleğe KapaIıçarşı'da başladı: Atasay Kamer, 2008'de mesleğe başladı. Küçük bir dükkanda altın alım ve satım işini yürüttü. Eğitim hayatının ardından Kapalıçarşıda aile şirketinin doğduğu hikayeyi benimsedi. 8 ay burada devam ettikten sonra merkezdeki şirkete geçiş

İlk görevi Asgold markası: Atasay Kamer, şirkete gittikten sonra dedesinin kurduğu Asgold markasının faaliyete geçirilmesi konusunda sorumluluk üstlendi. Asgold’u yeniden yapılandırılmasına öncülük etti. Daha sonra bu markayı Atasay'a entegre etti.

Atasay Kuyumculuk CEO'su oldu: Uzun yıllar boyunca şirket içinde pırlanta müdürlüğü görevine devam eden Kamer, 2015'te Atasay CEO'su görevini annesi Çiğdem Kamer'den devraldı. Türkiye'nin en genç CEO'ları arasında giren Kamer, 7 yıldan beri bu görevini sürdürmektedir.