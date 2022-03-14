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Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a göndermeli 14 Mart mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a göndermeli 14 Mart mesajı: Hiçbir yere gitmeyecekler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler" dedi.

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14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için Twitter'dan mesaj paylaşan İmamoğlu, "Hiçbir yere gitmeyecekler. Bu ülkede, iyi koşullarda ve mutlu şekilde çalışacaklar. Her koşulda bizler için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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