Rusya'dan yola çıkan 6 bin 407 top ayçiçek yağı yüklü 3. gemi de İstanbul'da

RUSYA’dan yola çıkan üçüncü ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Mersin Limanı’na doğru yol aldı. 'Glard 1' isimli tanker 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüklü...

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Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Azak Denizi Liman’larında bekletilen yağ gemileri ardı ardına Türkiye’ye giriş yapmaya başladı. Akşam saatlerinde geçen Mubariz İbrahimov adlı yük gemisinin ardından sabah saatlerinde M/T Glard1 isimli gemi de İstanbul Boğazı’na ulaştı.

Rusya Bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki "Glard 1" isimli tanker, 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı yüküyle saat 03.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.

Ambarlarında 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 04.20'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti. Geminin 18 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.