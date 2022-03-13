Fenerbahçe gol sağanağının yaşandığı maçta Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini Rossi, Mesut (P) Arda, Pelkas ve Berisha atarken ev sahibi takımın sayılarını Tayfur kaydetti. Bu sonucun ardından 50 puana ulaşarak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşen Fenerbahçe, 30. haftada Konyaspor'u ağırlayacak. 46 puanla 5. sırada yer bulan Alanyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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26. dakikada Fenerbahçe, Diego Rossi'nin golüyle öne geçti! Altay Bayındır'ın uzun kullandığı kale vuruşunu iyi takip eden Diego Rossi ceza alanının hemen içerisinden topa dokunarak meşin yuvarlağı önde yakalanan Marafona'nın üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı.

32. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı! Mesut Özil'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Serdar Dursun'un penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşta top sağ kale direğinden geri geldi.

50. dakikada Fenerbahçe, Mesut Özil'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı! Diego Rossi'nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top sağ kale direğinden geri geldi. Pozisyonun devamında Chidozie Awaziem'in Miha Zajc'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Volkan Bayarslan, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mesut Özil yaptığı vuruşla kaleci Marafona ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

53. dakikada Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ün golü ile farkı bire indirdi! Emre Akbaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluştu.

67. dakikada Alanyaspor, Tayfur Bingöl'ün golü ile eşitliği yakaladı! Joao Novais'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Altay Bayındır köşeden topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

78. dakikada Fenerbahçe, Arda Güler'in golüyle tekrar öne geçti! Attila Szalai'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Diego Rossi'nin kafayla indirdiği topa hareketlenen Arda Güler altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Marafona'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

90'. dakikada Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı! Miha Zajc'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Diego Rossi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinden geri geldi. Pozisyonu iyi takip eden Dimitris Pelkas kale önünde dönen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

90+4. dakikada Fenerbahçe, Mergim Berisha'nın golüyle farkı üçe çıkardı! Mergim Berisha, Arda Güler ile yaptığı verkaçta Arda Güler'in arka direğe yaptığı ortasına hareketlenerek gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Marafona'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.