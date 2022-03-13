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BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! Yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! Yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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