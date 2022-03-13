Seren Serengil sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir, kaç yaşında?

İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de Seren Serengil olacak. 46 kiloya kadar düşen ve son hali ile gündem olan Seren Serengil'in hayatı da merak konusu oldu. 50 yaşında olan Seren Serengil 3 kez resmi nikahla evlendi Ozan Kaçmaz ile uzun süre birlikte oldu. Peki kimdir Seren Serengil şimdiki sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Abone ol

Bir süredir Dumping sendromu ile mücadele eden ve geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan Seren Serengil yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil şimdilerde yeniden sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Uzun süredir Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında yorum yapan Seren Serengil'in hayatı da merak konusu oldu. 50 yaşında olan Seren Serengil usta oyuncu Öztürk Serengil'in kızı. 3 resmi evlilik yapan Seren Serengil'in Ozan Kaçmaz ile uzun bir birlikteliği oldu. şimdiki sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir, kaç yaşında?

Seren Serengil kimdir:

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu.

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman‘ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı’nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul’da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra‘da, sonrada İsviçre’nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi “Marcella” adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren’i sıkı yetiştirmek için, Montrö’de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye’nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah‘la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye’deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma kimdir: Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz‘la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006’da Roma Konsolosluğu’nda Musa Aytun ile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

Seren Serengil, 2011 yılından beri işadamı Oğuz Aşıcı (d.1982) ile birlikteydi.