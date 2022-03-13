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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde ayine katıldı

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine iştirak etti.

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Beraberindeki heyetle Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulunan Miçotakis'i Patrikhane yetkilileri karşıladı. Girişte mum yakan Miçotakis, Türk vatandaşı bir ailenin çocuğunu kucaklayarak öptü.

Miçotakis, Patrikhane'de Ortodoksluk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık bir saat süren ayine katıldı. Törenin ardından Patrikhanenin bahçesinde Bartholomeos ve diğer patrikhane mensuplarıyla aile fotoğrafı çektiren Miçotakis, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Vahdettin Köşk'ündeki öğle yemeğinin ardından Miçotakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

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