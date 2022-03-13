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Sigara fiyatlarına büyük zam! Zamlı sigara listesi açıklandı En ucuz sigara fiyatı kaç lira oldu

Sigara fiyatlarına büyük zam! Zamlı sigara listesi açıklandı En ucuz sigara fiyatı kaç lira oldu

Sigara fiyatları zamlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geldiğini duyurdu. Son zamlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 23,5 liraya yükseldi.

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Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Erol Dündar'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

- 21,50 TL olan sigara 23,50 TL

- 22 TL olan sigara 24 TL

- 23 TL olan sigara 25 TL

- 24 TL olan sigara 26 TL

- 25 TL olan sigara 27 TL

- 25,50 TL olan sigara 27,50 TL

Enflasyona yansıyacak
Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.

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