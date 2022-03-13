Ukrayna -Rusya savaşında son durum! Güne füze saldırısı ile uyandılar

RUSYA-Ukrayna savaşının 19'uncu gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rus güçleri bugün Lviv kentini hedef aldı. Öte yandan Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Ukrayna'dan kaçış sürüyor.

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Ukrayna'daki savaş 19'uncu gününde... Savaş tüm hızıyla devam ederken bu sefer Lviv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'ne de saldırı düzenlendiğini duyurdu.



13:10 Patlamayan bomba ekipler tarafından binadan titizlikle çıkarıldı

Ukrayna'nın Çernigiv kentinde Rusların hava bombardımanında bir binaya isabet eden ama patlamayan bomba, Ukraynalı ekip tarafından binadan titizlikle çıkarıldı.

12:50 Ukrayna: Tahliye operasyonunda kullanılan yolcu treni, Rus ordusunun saldırısına uğradı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmaların ortasında kalanların tahliye operasyonunda kullanılan yolcu trenine Rus ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.

12:49 Ukrayna: Lviv'deki saldırıda 9 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı bildirildi.

12:00 Belçika, 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

Belçika, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar kapsamında 2 haftada toplam 10 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu.

11:00 Yurt binasına saldırdılar

Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Dokuz katlı binaya isabet eden füzeler nedeniyle yurt binasında büyük hasar meydana geldi, yangın çıktı. Hava saldırısında yaralanan 7 kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu binanın dışına kurulan merdivenler kullanılarak tahliye edildi.

10:40 Kaçış sürüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle çatışma bölgelerinde yaşayan siviller evlerini terk etmek zorunda kalırken başkent Kiev yakınlarındaki bölgelerden tahliye edilen ve kalacak yerleri olmayan bazı siviller kentteki okullara sığınıyor.

10:30 Ukrayna yeni verileri paylaştı

Ukrayna, Rus ordusunun 374 tank, 74 uçak ve 86 helikopteri kaybettiğini açıkladı

09:00 Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine füzeyle saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Lviv Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar." ifadesi yer aldı.

08:00 Füzelerle uyandılar

Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv güne Rus saldırısı ile uyandı. Ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının en güçlü destekçileri arasında yer alan kente füze saldırısı düzenlendi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uyardı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus güçlerini başkent Kiev'i işgal etmeye çalışmaları durumunda ölümüne bir savaşla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

06:00 Kimyasal silah uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kimyasal silah kullanabileceğini ve böyle bir hareketin savaş suçu olacağını söyledi.