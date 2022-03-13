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İstanbul'da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü 6 kişi yaralandı

İstanbul'da Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü 6 kişi yaralandı

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. 

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İstanbul'da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü 6 kişi yaralandı

Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Kartopu savaşında dehşet anları için tıklayın

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İstanbul'da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü 6 kişi yaralandı

Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İstanbul'da kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü 6 kişi yaralandı

Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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