Emin Gürses söyledi merak konusu oldu Cumhurbaşkanlığı adını kullanan Rizeli kim?

Prof. Dr. Emin Gürses, Cumhurbaşkanlığı adını kullanan bir kişinin 50 milyon dolar servet yaptığını açıkladı. O kişinin kim olduğuyla ilgili soruya Gürses, isim vermeyerek "Erdoğan'ın adını kullanan çok fazla kişi var. Ben bunlardan bir kaçına tanık oldum. Bu tanıklığımı anlatmak istedim." dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal'daki programda Rizeli bir kişinin kendisini Cumhurbaşkanlığı'nda görevli olduğunu söyleyerek para topladığını açıkladı.

Emin Gürses, bu kişinin hayatta olmadığını ve bu yöntemle 50 milyon dolar servet yaptığını söyledi.

Odatv, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses'e 50 milyon dolar servet yapan kişinin kim olduğunu sordu.

"Bu tanıklığımı anlatmak istedim"

Bu kişinin ismini açıklamayacağını ifade eden Emin Gürses, "Böyle insanlar çok fazla var. 'Beyefendinin haberi var' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanan çok fazla kişi var. Ben bunlardan bir kaçına tanık oldum. Bu tanıklığımı anlatmak istedim." dedi.

"Cumhurbaşkanlığından açıyorum" diyor

Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal’da yayınlanan “İşin Aslı” programında şunları söylemişti:

“Birine soruyorum ben, ‘Nasıl, ne durumda ekonomi?’ ’50 milyon dolar yaptım’ diyor. Bak şimdi, bana söylüyor. Öldü şimdi. Allah rahmet eylesin diyelim… Dedim, 'nasıl yaptın 50 milyon doları? Seyyar satıcıydın sen!' ‘Ben hizmet sektörüne girdim’ dedi. Ne hizmeti yapıyorsun? ‘Ya vatandaşın işi oluyor…’ Tabi bu daha seçimler olmadan evvel. ‘Vatandaşın işi oluyor, vatandaşın işini, belediyede, şurada burada hallediyorum.’

Dedim, nasıl, telefonla mı? ‘Telefonla.’ Sen telefonları Rize’den mi açıyorsun, nereden açıyorsun? dedim. ‘Olur mu?’ dedi, ‘Rize’den açsam kim dinler beni? Ben, Cumhurbaşkanlığından açıyorum.' Cumhurbaşkanlığından arıyor yani..."