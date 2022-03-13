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Uzun süre sonra Sedat Peker'den yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti

Uzun süre sonra Sedat Peker'den yeni fotoğraf geldi! Boynundaki kolye detayı dikkat çekti

Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni fotoğrafı paylaşıldı.

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Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.


Zülfikar kılıcı kolyesi
Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Peker, paylaştığı fotoğrafın altına "Baba ve koruyucu melekleri" notunu düştü. Peker'in boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı. 


Ailesiyle parkta gezmişti
Özge Peker, geçtiğimiz günlerde ailece parka gittikleri anları da paylaşmıştı. Videoda Peker'in korumalar eşliğinde yürüdüğü görülmüştü. 17 Aralık'ta da hikaye atan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaşmıştı.

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