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Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...

Anadolu Ajansı
Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...

1970'li yıllarda Konya'dan Danimarka'ya göç eden Mustafa Çolak, aldığı madalyayla herkesi şaşkına çevirdi.

Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...

 Danimarka'nın Helsinge kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Çolak, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tarafından kraliyet liyakat ödülü olan "uzun hizmet madalyasına" layık görüldü.

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Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...

Çolak,  yaptığı açıklamada, madalyayı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...

Çolak  aynı iş yerinde 41 yıl hastalık izni bile kullanmadan çalıştığı için kraliyet ailesi tarafından ödüllendirildiğini söyledi.

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Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...

Danimarka'ya 18 yaşında geldiğini ve durmaksızın çalıştığını anlatan Çolak, "Konya'nın Kulu ilçesinden 18 yaşında Danimarka'ya geldim. Geldiğimin ertesi günü işe başladım." dedi. 

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