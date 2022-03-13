Konyalı adam Danimarka kraliyet madalyası aldı! Sebebini öğrenen inanamadı: 1 gün bile...
1970'li yıllarda Konya'dan Danimarka'ya göç eden Mustafa Çolak, aldığı madalyayla herkesi şaşkına çevirdi.
Danimarka'nın Helsinge kentinde yaşayan 70 yaşındaki Türk vatandaşı Mustafa Çolak, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tarafından kraliyet liyakat ödülü olan "uzun hizmet madalyasına" layık görüldü.
Çolak, yaptığı açıklamada, madalyayı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çolak aynı iş yerinde 41 yıl hastalık izni bile kullanmadan çalıştığı için kraliyet ailesi tarafından ödüllendirildiğini söyledi.
Danimarka'ya 18 yaşında geldiğini ve durmaksızın çalıştığını anlatan Çolak, "Konya'nın Kulu ilçesinden 18 yaşında Danimarka'ya geldim. Geldiğimin ertesi günü işe başladım." dedi.