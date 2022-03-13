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Dünyayı kasıp kavurdu! Wordle’da en başarılı ülke belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı

Dünyayı kasıp kavurdu! Wordle’da en başarılı ülke belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı

Kelime tahmin oyunu Wordle’da en başarılı performansı gösteren ülke belli oldu.

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Son dönemin internet fenomeni Worldle  basit bir kelime tahmin oyunu. Beş harften oluşan kelimenin ne olduğunu bulmak için altı tahmin hakkı var. Harfin doğru, yerinin yanlış olması durumunda sarı, hem yerinin hem harfin doğru olması durumunda yeşil renk beliriyor. Web sitesi üzerinden oynanabilen oyunda tüm oyunculara her gün aynı tek kelime soruluyor.

Kısa sürede dünya çapında popülerlik kazanmasının ardından New York Times geçen ay oyunu satın almış ve kendi internet sitesine taşımıştı. Kelime sitesi Word Tips’in araştırmasına göre oyundaki kelimeleri tahmin etmede en başarılı ülke İsveç. İsveçliler doğru kelimeyi ortalama olarak 3,72 denemede tahmin ediyor.

Türkiye 41. sırada
İsveç’i ortalama 3,78’le İsviçre ve 3,79’la Polonya izliyor. Belçika ve Avustralya 3,80’le dördüncülüğü paylaşırken onları sırasıyla Filandiya, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika izliyor. Britanya 3,89’la 14’üncü, ABD 3,92 ile 18’inci sırada. Türkiye ise 49 ülke arasında ortalama 4,07’nci tahminde kelimeyi bulmasıyla 41’inci sırada yer alıyor.

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