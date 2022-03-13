Kardeşlerim Survivor Evlilik Hakkında Her Şey Güldür Güldür'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
12 Mart 2022'nin reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Kardeşlerim, Survivor All Star ve Güldür Güldür Show'u hüsrana uğrattı.
Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine giriştikleri Kardeşlerim reytingde zirveyi kaptırdı.
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Sevilen yarışma programı reyting yarışında geriledi.
Ekranlara gelen eğlenceli programlardan biri olan Güldür Güldür Show reyting yarışında hüsrana uğradı.
Yıldırım'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir. Yıldırım'ın ölümünden kendisini ve Çolpan'ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş'in kafesinde çalışmaya başladığı Evlilik Hakkında Her Şey tekrar bölümüyle umduğunu bulamadı.
İşte cumartesi günü reyting sonuçları...