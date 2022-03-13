Kardeşlerim Survivor Evlilik Hakkında Her Şey Güldür Güldür'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine giriştikleri Kardeşlerim reytingde zirveyi kaptırdı.