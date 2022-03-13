Ukrayna'daki savaştan kaçan Ahıska Türkü yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan Ahıska Türkü aile, Rus savaş uçaklarının şehri bombalamasının ardından bölgeden kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesindeki akrabalarına sığındı.

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Alaaddin Mekhraliiev (35), AA muhabirine, Odessa şehrinin 24 Şubat'ta Rus güçler tarafından bombalanmaya başladığını belirterek, eşi Nergüzel (33), çocukları Begzad (10), Muhammed (9), Ali (3) ve eşinin kız kardeşi Feride Mirzoyeva (29) ile Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Hayat hikayesini anlatan Mekhraliiev, "Ben Ahıska Türklerindenim. Özbekistan'da doğdum. 1989'da savaş başladı, o zamanlar 3 yaşındaydım ben. Savaş sonrası Ukrayna’ya geldik. Ukrayna'da 2 sene oturduk sonra Kırgızistan'a gittik. Kırgızistan'da 8-9 sene oturduk, 2001'de tekrar Ukrayna'ya yerleştik. Orada öğrenim gördüm, orada evlendim. Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir ekmek fırınında sorumlu olarak çalışıyordum." dedi.

Şubat ayının 24'ünde sabah patlamaların başladığını belirten Alaaddin Mekhraliiev, "Oturduğum evin 3 kilometre uzaklığındaki bir yere roket düştü. Ayın 28'ine kadar her akşam bombalar düşüyordu. İki çocuğum var. Çocukların psikolojisi bozuldu. Sonra çocukları da alıp Türkiye’ye geldik. Hem vatanımız burası hem de akrabalarımız burada. Biz de geldik buradayız inşallah. Rabbim sonumuzu hayreylesin." diye konuştu.

Ahıska Türklerinin yoğun olarak Herson bölgesinde yaşadığını ifade eden Mekhraliiev, kendisinin Odessa'da ikamet ettiğini, Odessa'nın Herson'a uzak olduğunu ifade etti.

Rus ordusunun bölgeye Herson'dan giriş yaptığını dile getiren Alaaddin Mekhraliiev, "Halamın oğlu zaten sabah erkenden beni aramıştı, ‘Rus askeri girdi, bizim tarafları aldı’ dedi. Yani o taraflarda, köylerde tanklar geziyor. Orada durum daha da kötü. Savaş o bölgede başladığı için oradakiler daha zor durumda." ifadelerini kullandı.

Mekhraliiev, bölgede Rusya'ya karşı savaşırken can kayıplarının yaşandığını, Ahıska Türklerinden de yaşamını yitirenler olduğunu söyledi.

Çatışma bölgesinden kaçışına dair bilgi veren Mekhraliiev, "Odessa'dan Moldova sınırı 60 kilometre. O nedenle kendi arabamla kaçabildim. Köprüleri patlatmalarından dolayı Herson'dakiler geçemedi. Araba, minibüs, servis, hiçbirisi geçemiyor. Onların da buraya gelmesini isterim. Hem vatanımız hem yurdumuz. Onlar da buraya getirilirler inşallah." diye konuştu.

Herson'da yaşayan Ahıska Türklerinin hepsinin Özbekistan topraklarından geldiğini, geldikleri bölgede de savaş gördüklerini, birçok kişinin ise yollarda vefat ettiğini anlatan Mekhraliiev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çoğumuzun dedelerinin önceden savaşta dünyası değişti. Şimdi de Ukrayna'da hemen hemen aynı durum. Ben de bir Ahıskalı Türk olarak buraya geldiğim için çok seviniyorum. Oradaki Ahıska Türkleri ile konuşuyorum, oradakiler de benim burada olmamdan dolayı seviniyorlar, 'Sen kurtuldun' diyorlar."

Dünya Ahıska Türkleri Birliği İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş da Ukrayna'dan gelerek İnegöl’deki akrabalarına sığınan Mekhraliiev ailesini ziyaret etti. Taş, savaş bölgesindeki Ahıskalı Türklerin tahliye edilmesini beklediklerini belirtti.