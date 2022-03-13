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Sarı-lacivertli kulüp açıkladı! Maç ertelendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarı-lacivertli kulüp açıkladı! Maç ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında 15 Mart Salı günü oynanması gereken 26. hafta erteleme karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeniden ertelendi.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

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