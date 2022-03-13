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Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamadı: Bu coğrafyadaki olumsuzluklar tamamen ABD’nin tezgahıdır

Mustafa Sarıgül gözyaşlarını tutamadı: Bu coğrafyadaki olumsuzluklar tamamen ABD’nin tezgahıdır

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Sarıgül'ün ziyarette gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 923'üncü gününde devam ediyor. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır’da çeşitli temaslarda bulunmak için yaptığı ziyaretler çerçevesinde ailelerle bir araya geldi. Aileleri dinleyen Sarıgül'ün gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, bu coğrafyanın olumsuzluklarının tamamının ABD tezgahı olduğunu söyledi. Türkiye’de ve dünyanın her noktasında 'silahlar gitsin, barış gelsin' diye mücadele ettiklerini ifade eden Sarıgül, "Bu coğrafyadaki olumsuzluklar tamamen ABD’nin tezgahıdır. Türkiye’de Türk ve Kürt yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan Amerika’dır." ifadelerini kullandı.


"Kuruluş amacımız, dünyada barışı sağlamak"
Sarıgül "Türk ve Kürt annesinin gözyaşları aynı, sadece göz renkleri ayrıdır. Biz bu coğrafyada barışın gelmesi ve evlatların eve dönmesi için elimizden gelen bütün diplomatik temasları yapacağız. Kuruluş amacımız, dünyada barışı sağlamak. Biz bayrağımıza, topraklarımıza ve inançlarımıza bağlı olan ve saygı gösteren her yurttaşımızla dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeden inşallah beraber olamaya devam edeceğiz" dedi.

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