İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıklandı! Zirvede Ankara var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında illere her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Ankara, 100 bin kişide 916,03 ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü il oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanlığının 26 Şubat-4 Mart verilerine göre her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı İstanbul'da 522,38; Ankara'da 916,03; İzmir'de 456,19 oldu.

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 19-25 Şubat'ta İstanbul'da 646,49; Ankara'da 1275,52; İzmir'de 662,39 olarak kayda geçmişti.