AB'den Zelenskiy'e ret: Üçüncü dünya savaşı istemiyoruz

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söylerken, "Bu, Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık" ifadelerini kullandı.

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AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, El Periodico de Catalunya gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebine ilişkin, "Bu, Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tahmininden daha fazla kayıp verdiğini ve hava sahasını kontrol edemediğini savunan Borrell, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın zayıf olduğunu, birkaç günde teslim olacağını, Batı'nın da bölündüğünü, bu kadar güçlü finans ve ekonomik yaptırım kararları alamayacağımızı düşünüyordu ama hepsinde yanıldı" dedi.

"AB'nin amacı Putin'i devirmek değil, baskı yapmak" diyen Borrell, "Rus siyasi sisteminde yaşananlar Rusların meselesidir. Rusya'ya siyasi rejimini değiştirmesi için yaptırım uygulamıyoruz. Açık bir şekilde Putin'in siyasi desteğinin temeli olan oligarkları yaptırımlarla cezalandırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Borrell, Rusya'nın 'savaşı kazanması ve Ukrayna'nın buna boyun eğmesi halinde bunun en güçlünün en zayıfı ezmesi ve orman kanununun kapılarının açılması anlamına geleceğini' ifade etti.