Doğal gaz ve petrolde yeni dönem! Türkiye enerjinin merkezi olacak

Türkiye, konumu itibarıyla dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgeye komşu durumda. 7 enerji nakil hattı ülkemizden geçiyor. Bu durum dünya enerji pazarında merkez ülke olma şansını artırıyor.

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Dünyada enerji kullanımı gün geçtikçe artıyor. Kaynak ülkelerin konumları değer kazanıyor. Bu coğrafyalara komşu devletlerin stratejik önemi de pekişiyor.

Türkiye de Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere dünyanın ispatlanmış doğal gaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına sahip bir bölgede yer alıyor. Kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunuyor. Bu jeopolitik konum Türkiye'ye enerji pazarında merkez ülke olabilme avantajı sağlıyor.

Türkiye'den 2 petrol ve 5 doğalgaz enerji nakil hattı geçiyor

Türkiye'de 2'si petrol, 5'i doğalgaz borusu olmak üzere 7 enerji nakil hattı bulunuyor. TANAP, Türk Akım, Mavi Akım, Rusya-Türkiye ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı olarak çalışıyor. Irak-Türkiye ile Bakü-Tiflis-Ceyhan ise petrol hattı olarak hizmet veriyor. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamada sağladığı katkı kritik önemde...

Avrupa'nın dördüncü doğal gaz arteri güney koridorunun en stratejik ayağını Türkiye'den geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) oluşturuyor. Hat Azerbaycan'dan başlayıp İtalya'ya kadar uzanıyor. TANAP'ın 2026'da yıllık 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı (TESPAM) Oğuzhan Akyener, "Boru hatları ve ilgili alt yapı Türkiye'nin hem daha yüksek potansiyelle gaz tedarik edebilmesini sağlayacakken uluslararası arenadan baktığımızda Türkiye ve Türkiye'ye erişebilecek marketler Avrupa Birliği (AB) gibi büyük gaz marketleri için de birincil öncelik hale gelir" dedi.

Türkiye'den normalleşme adımları

Türkiye, Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme adımları atılıyor.

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Yılmaz, Türkiye'nin 14 farklı noktadan doğal gaz girişi sağlayan bir alt yapısı olduğunu belirterek bu alt yapıların hem Doğu'dan Batı'ya hem Batı'dan Doğu'ya gazı gönderebilecek şekilde oluşturulduğunu söylerken, "Nasıl Rusya-Ukrayna tarafında barış masasını Türkiye'nin kurabileceği yönünde net bir algı oluştuysa aynı şekilde enerji konusunda da Türkiye bir geçiş rotası değil. Net bir şekilde ticaret merkezi olarak da karşımıza çıkmış olacak" diye konuştu.

Artan enerji talebinin sonucu olarak kaynak çeşitlendirmesi Türkiye'nin öncelikleri arasında. Bu kapsamda yeni enerji nakil hattı projeleri üzerinde çalışılıyor.

(TRT HABER)