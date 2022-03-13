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Rusya ile barış sinyalleri! Ukrayna uzlaşma yakın dedi

Rusya ile barış sinyalleri! Ukrayna uzlaşma yakın dedi

UKRAYNA Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna'nın müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını söyledi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 18'inci gün... Milyonlarca Ukraynalı yaşadıkları bölgeleri terk ederken yapılan üçüncü müzakere tüm dünyanın dikkatindeydi. Antalya'da yapılan ve ilk kez iki ülkenin dış işleri bakanlarının bir araya geldiği görüşmelerde ciddi bir mesafe alındığı öğrenildi.

Saldırıların odağındaki Ukrayna'nın Devlet Başkanlığı Ofisi, "Uzlaşma yakın" açıklamasını yaptı. Rus basınına demeç veren Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, "Karşılıklı hukuki formatlar belirlenir belirlenmez bir toplantı planlanacak. Yüz yüze görüşmelerin dördüncü turu pazartesi veya salı günü olabilir" dedi. Tüm sorunların ele alındığını aktaran Mihail Podolyak, "Şu anda bunların hukuki formatları üzerinde çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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