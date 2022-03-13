BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
HABER /  SAĞLIK
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Türkiye 13 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 13 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 298 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 243 bin 976'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 35 bin 568 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Cumhur İttifakının kanun teklifi TBMM'de! Seçim barajı düşüyor
Cumhur İttifakının kanun teklifi TBMM'de! Seçim barajı düşüyor
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
NATO'dan Rusya'ya savaş suçu uyarısı: Absürt iddialar duyduk
NATO'dan Rusya'ya savaş suçu uyarısı: Absürt iddialar duyduk
Yeşim Salkım kaç kere evlendi kaç tane çocuğu var kızları kimdir?
Yeşim Salkım kaç kere evlendi kaç tane çocuğu var kızları kimdir?
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! Yoğun diplomasi trafiği sürüyor
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! Yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Seren Serengil kaç yaşında aslen nereli Seren Serengil kaç kilo boyu kaç?
Seren Serengil kaç yaşında aslen nereli Seren Serengil kaç kilo boyu kaç?
Fiyatları gören seyahatten vazgeçiyor! Otobüs bileti uçak biletini solladı
Fiyatları gören seyahatten vazgeçiyor! Otobüs bileti uçak biletini solladı
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıklandı! Zirvede Ankara var
İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını açıklandı! Zirvede Ankara var