Türkiye 13 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 298 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 243 bin 976'ya yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 35 bin 568 oldu.
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