Türkiye 13 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 298 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 243 bin 976'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 35 bin 568 oldu.