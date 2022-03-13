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NATO'dan Rusya'ya savaş suçu uyarısı: Absürt iddialar duyduk

NATO'dan Rusya'ya savaş suçu uyarısı: Absürt iddialar duyduk

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin, "Son günlerde kimyasal ve biyolojik silah laboratuvarlarına ilişkin absürt iddialar duyduk" dedi. Stoltenberg, Rusya'nın bu silahları kullanmasının savaş suçu olacağını söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman gazete Welt am Sonntag'a konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik kimyasal silah suçlamalarını hatırlatarak, "Son günlerde kimyasal ve biyolojik silah laboratuvarlarına ilişkin absürt iddialar duyduk. Bu yanlış iddialar yapıldığına göre Rusya'nın yalan üreterek kimyasal silah kullanması mümkün olacağı için dikkatli olmalıyız. Bu, savaş suçu olur" dedi.

Ukrayna halkının Rus işgaline karşı büyük bir direnç gösterdiğini söyleyen Stoltenberg, gelecek günlerin daha zorlu olabileceğini de söyledi.

Rusya, Ukrayna'daki laboratuvarlarda kimyasal ve biyolojik silah üretildiğini iddia etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iddiaları reddederek, "Rusya'nın bir sonraki adımını öğrenmek için sizi neyle suçladığına bakın" demişti.

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