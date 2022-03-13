Arda Güler ilk golünü attı! Fenerbahçe tarihine geçti

17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, parlamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmaya yedek başlayan Arda, 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler, eşitlikle devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü atmayı başardı.

OPTA verilerine göre Arda, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. (17 yaş 16 gün)