Türkiye'den ABD'ye üst düzey çıkarma! 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var

TÜRKİYE, ABD'ye ticari diplomasi atağı gerçekleştirecek. Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'de ticari diplomasi etkinlikleri düzenlenecek.

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TÜRKİYE'den üst düzey yetkililer parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan bir heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere 14-18 Mart tarihlerinde ABD'ye gidecek. Washington ve New York'ta ticari diplomasi ve ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik iş birliğinde yeni ufuklar ve potansiyel ekonomik iş birliği alanlarının görüşüleceği ziyaret programında Türk ve Amerikalı iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirilecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunulacak. Amerikalı ve uluslararası basın mensuplarıyla da bir toplantı organize edilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ortak düzenlenen program kapsamında Transatlantik ihracatında Türkiye'nin rolünün artırılmasına yönelik paneller ve ticari diplomasi çalıştayları düzenlenecek.