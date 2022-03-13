BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rus bombardımanı devam ediyor! Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkım gözler önüne serildi

Rus bombardımanı devam ediyor! Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkım gözler önüne serildi

İki haftayı aşkın süredir bombardıman altındaki Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinin son görüntülerinde yerle bir edilmiş binalar yer aldı.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18'inci gününe girdi. Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kenti Rus ordusunun saldırıları altında.

Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Rusya, bölgedeki birçok binayı ve AVM'yi kullanılamayacak hale getirdi, yüzlerce insanı da yerinden etti. Yaşanan yıkımlar ise saldırının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Halk çaresizce bekliyor
Öte yandan Belediye Başkanı Sergey Orlov, gıda ve içme suyu stoklarının azaldığını, şebekelerde elektrik, su ve doğal gaz kalmadığını açıkladı. Orlov, insanların su içmek için kar erittiğini, sıfırın altındaki derecelerde ısınmak ve yemek yapmak için odun kestiklerini söyledi.

Ayrıca saldırılar sonucu can kayıplarının yaşanmasıyla kentte en az bir adet toplu mezarın açıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhur İttifakının kanun teklifi TBMM'de! Seçim barajı düşüyor
Cumhur İttifakının kanun teklifi TBMM'de! Seçim barajı düşüyor
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Türkiye'den ABD'ye üst düzey çıkarma! 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var
Türkiye'den ABD'ye üst düzey çıkarma! 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var
Türkiye 13 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 13 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fenerbahçe gol sağanağının yaşandığı maçta Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti
Fenerbahçe gol sağanağının yaşandığı maçta Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! Yoğun diplomasi trafiği sürüyor
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! Yoğun diplomasi trafiği sürüyor
NATO'dan Rusya'ya savaş suçu uyarısı: Absürt iddialar duyduk
NATO'dan Rusya'ya savaş suçu uyarısı: Absürt iddialar duyduk
Yeşim Salkım kaç kere evlendi kaç tane çocuğu var kızları kimdir?
Yeşim Salkım kaç kere evlendi kaç tane çocuğu var kızları kimdir?
Doğal gaz ve petrolde yeni dönem! Türkiye enerjinin merkezi olacak
Doğal gaz ve petrolde yeni dönem! Türkiye enerjinin merkezi olacak