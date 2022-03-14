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İsrail Zelenskiy'nin talebini reddetti Soykırım müzesi için talep etmişti

İsrail Zelenskiy'nin talebini reddetti Soykırım müzesi için talep etmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, İsrail'deki Yahudi soykırımı (Holokost) anma müzesi Yad Vashem'de konuşma talebine müze yönetiminin sıcak bakmadığı bildirildi.

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İsrail'in Walla haber sitesine göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniychuk Yevgen, Holokost anma müzesi Yad Vashem yönetimiyle konuyu görüştü.

Ukraynalı Büyükelçi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzede İsrail'den parlamenterler, belediye başkanları ülkenin önde gelen isimlerine çevrim içi hitap etme isteğini müze yönetimine ilettiği belirtildi.

Yad Vashem Başkanı Dani Dayan'ın Ukrayna Büyükelçisi ile görüşmesinde, "Ukrayna konusunda sıcak bir tutum sergilediği ancak müzede bir konuşma yapılmasının mekanın ruhuna uygun olmayacağı itirazını sunduğu" paylaşıldı.

İsrail'deki Holokost müzesi Yad Vashem, yakın zamanda Rusya ve İsrail vatandaşı "oligark" Roman Abrahamoviç ile "stratejik ortaklığını" sonlandırdığını açıklamıştı.

Zelenskiy, İsrail parlamentosuna hitap edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce de İsrail parlamentosuna hitap etmek istemiş ancak yerel basında bu talebin Meclis Başkanlığı tarafından reddedildiği ileri sürülmüştü.

Zelenskiy'nin genel kurula hitap etmek istediği ancak Meclis Başkanlığının genel kurulun tatile girdiği bu nedenle çevrim içi olarak parlamenterlere hitap edeceği aktarılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ilerleyen günlerde İsrail parlamentosundan milletvekillerine çevrim içi olarak hitap etmesi bekleniyor.

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