BIST 2.069
DOLAR 14,82
EURO 16,20
ALTIN 942,13
HABER /  EKONOMİ
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! Brent petrolün varil fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! Brent petrolün varil fiyatına bakın

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Abone ol

Cuma günü 113,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 109,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,44 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere adımları ile dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci büyük tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının neden olduğu endişeler etkili oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında günlük vaka sayısı 16 Şubat 2020'den sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, bugünkü müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,81 ile 112,05 dolar aralığının direnç, 109,57 ile 108,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler
Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Atasay Kamer kaç yaşında kimin oğlu evlendi mi eşi kimdir?
Atasay Kamer kaç yaşında kimin oğlu evlendi mi eşi kimdir?
Atasay Kamer kimdir kaç yaşında aslen nereli? Atasay Kamer sevgilisi kim?
Atasay Kamer kimdir kaç yaşında aslen nereli? Atasay Kamer sevgilisi kim?
Müftü cübbeyi çıkardı Ukrayna kamuflajını giyip cepheye koştu
Müftü cübbeyi çıkardı Ukrayna kamuflajını giyip cepheye koştu
14 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi bugün yattı mı?
14 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi bugün yattı mı?
Japonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Japonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Cengiz Ünder sonradan oyuna girdi Marsilya'a farka gitti
Cengiz Ünder sonradan oyuna girdi Marsilya'a farka gitti
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek başvurular...
TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek başvurular...
14 Mart Tıp Bayramı mesajları resimli kısa Tıp Bayramı kutlama sözleri 2022
14 Mart Tıp Bayramı mesajları resimli kısa Tıp Bayramı kutlama sözleri 2022