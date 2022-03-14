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Mutfak tüpünün fiyatı uçtu 122 liradan 301 liraya fırladı

Mutfak tüpünün fiyatı uçtu 122 liradan 301 liraya fırladı

Bir yıl önce 122 lira olan ev tipi mutfak tüpünün fiyatı 300 liraya yükseldi. 2018’de 88.5 lira olan tüpün fiyatı uçtu. 2019’da 107 lira, 2020’de 117 lira, 2021 de 122 liraya olan tüp, 301 lira oldu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşların tüpe gelen zamlar nedeniyle mutfaktaki tencereyi kaynatamadıklarını belirterek, “Bu zamlar ocak söndürüyor. Temel ihtiyaç olmasına rağmen mutfak tüpünden ÖTV alınıyor. ÖTV kaldırılmalı, KDV oranı da düşürülmeli” dedi.

Ekonomik buhran
Akın, enerji fiyatlarında yaşanan artışın vatandaşlara çarşı pazarda hayat pahalılığı, evlerde ise yüksek fatura olarak geri döndüğünü dile getirdi. Zamların pek çok vatandaşın mutfağında kullandığı ev tipi tüplerin fiyatını da artırdığını kaydeden Akın, “Türkiye enerjide tam bir buhran yaşıyor. Elektrik faturaları vatandaşları perişan ederken, mutfak tüpü fiyatları da rekor düzeyde arttı” diye konuştu.

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