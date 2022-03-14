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Almanya'dan F-35 kararı! Tornado'ların yerine F-35'ler konacak

Almanya'dan F-35 kararı! Tornado'ların yerine F-35'ler konacak

ALMAN hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin Tornado uçaklarının yerine F-35 savaş uçaklarını almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

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Almanya'nın Hava Kuvvetleri'ni yeniden donatmak için F-35 savaş uçağı satın almayı planladığı açıklandı. Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin yönetiminin F-35 savaş uçakları almak için prensipte anlaştığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası askeri harcamalarını artıracağını duyuran Almanya ilk adımını F-35 ile atmaya hazırlanıyor. Hükümet kaynaklarının Deutsche Presse-Agentur'a (dpa) verdiği bilgiye göre Almanya, hava kuvvetlerini ABD yapımı F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Kaynaklar, Almanya'nın en fazla 35 adet F-35 almayı planladığını belirtti. Dpa'nın gündeme taşıdığı haber ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Alman ordusunun federal bütçeden yatırımlar ve silahlanma projeleri için 100 milyar Euro alacağını söylemişti. Bu ek fonun anayasa ile güvence altına alınacağını belirten Scholz, fonun yatırım ve teçhizat için kullanılacağının altını çizmişti.

'Kendi güvenliğimiz için yapıyoruz'
Scholz konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bugünden itibaren, her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlası ile savunmamız için yatırım yapacağız. Bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz' ifadelerine yer vermişti

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