BIST 2.071
DOLAR 14,83
EURO 16,22
ALTIN 942,68
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Avantajlı Fiyatlarla Lüks Tatil Planında Son Gün Bugün
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bakan Mahmut Özer eğitimde yeni projeyi açıkladı: Okul iklimi

Bakan Mahmut Özer eğitimde yeni projeyi açıkladı: Okul iklimi

MEB, ‘Okul İklimi’ projesini hayata geçirdi. Bakan Özer, "Öğrenciler, ortak hedef bilinci, ilişkilerde aktif rol alma, şeffaflık, adalet, güven ve aidiyet gibi birçok unsurun bileşkesiyle bir kurum kültürü oluşturabilirler" dedi.

Abone ol

Millî Eğitim Bakanlığı, “Okul İklimi” projesiyle eğitim ortamlarının içindeki ve dışındaki paydaşların bağlarını tüm boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlıyor. Bu sayede öğrenci, veli, öğretmen arasında güçlü bir iş birliği oluşturarak eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliği sağlanacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Okul İklimi Projesi konusunda Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Özer projenin, yaklaşık 6 aydır uygulamaya aldıkları birçok projenin çatı projesi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Akran iletişimi için güçlü ortam
Bakan Özer, ‘Okul İklimi’ni şöyle anlattı:

“Bir okulun organizasyon yapısını ve bu yapının toplam kalitesini, okulun psikososyal ve eğitsel karakterini ortaya koyan şey, aslında o okuldaki iklimdir. Bir okulda öğrenciler, ortak hedef bilinci, motivasyon geliştirme, ilişkilerde aktif rol alma, karar alımına katılım, şeffaflık, adalet, iş birliği, güven ve aidiyet, inisiyatif alma gibi birçok unsurun bileşkesiyle bir kurum kültürü oluşturabilirler ki biz bu kültüre ‘Okul İklimi’ diyoruz. Çocuklarımız için ‘paylaşımı, etkileşimi, yani iletişimi’ destekleyen okul iklimini tesis etmemiz gerekiyor. Başta okul yöneticilerimiz olmak üzere öğretmenlerimizin öğrencileri destekleyici özelliklerinin güçlendiği, akran iletişiminin çok sağlam bir şekilde ilerlediği, yani akran zorbalığının olmadığı bir okul iklimini oluşturmamız lazım. Okullarda oluşturulacak iklimin olumlu tutumlar, akademik gelişmeler ışığında tüm öğrenim ve kazanımların daha üst düzeye çıkmasına vesile olacak.”

Kitap sayısı 52 milyon oldu
’Okul İklimi’ni iyileştirme ana hedefi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı okullarda kütüphane atağına soyundu. “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 57 bin 108 okulun tamamına kütüphane kuruldu. Okullardaki kitap sayısı 28 milyondan 52 milyona çıkarıldı. Böylece çocukların kitaba erişimi artırıldı.

Eğitime temelden yatırım
Okullarda kalite güvence sistemini aktif hale getirmek için yeni bir teftiş sistemi kuruldu. Okullar arası imkan farklılıklarına da neşter vuruldu. Buna yönelik Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında yeni ders materyalleri üretimi, çocuk oyun parkları, müzik odaları, sınıf kitaplıkları, oyun alanlarının düzenlenmesi ve spor malzemeleri temini gibi okul iklimini iyileştirmek için birçok çalışma yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Şarkıcı Züleyha kimdir kaç yaşında Züleyha Ortak aslen nereli?
Şarkıcı Züleyha kimdir kaç yaşında Züleyha Ortak aslen nereli?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
İsmail Demir: SİHA'ların gündeme getirilmesi çok anlamlı değil
İsmail Demir: SİHA'ların gündeme getirilmesi çok anlamlı değil
Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler
Benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük indirim var! Gazyağı, fuel oil, kalorifer yakında şok inidirimler
Atasay Kamer kaç yaşında kimin oğlu evlendi mi eşi kimdir?
Atasay Kamer kaç yaşında kimin oğlu evlendi mi eşi kimdir?
Atasay Kamer kimdir kaç yaşında aslen nereli? Atasay Kamer sevgilisi kim?
Atasay Kamer kimdir kaç yaşında aslen nereli? Atasay Kamer sevgilisi kim?
Müftü cübbeyi çıkardı Ukrayna kamuflajını giyip cepheye koştu
Müftü cübbeyi çıkardı Ukrayna kamuflajını giyip cepheye koştu
İsrail Zelenskiy'nin talebini reddetti Soykırım müzesi için talep etmişti
İsrail Zelenskiy'nin talebini reddetti Soykırım müzesi için talep etmişti
14 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi bugün yattı mı?
14 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi bugün yattı mı?
Japonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Japonya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor