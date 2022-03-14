Şarkıcı Züleyha kimdir kaç yaşında Züleyha Ortak aslen nereli?

2. Sayfa'nın bugünkü konuğu şarkıcı Züleyha Ortak oldu. 35 yaşında olan Züleyha Ortak TRT'de program yapıyor. Peki kimdir Züleyha Ortak, aslen nereli, şarkıları neler?

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Müziğe Zülfü Lİvaneli'nin şarkıları ile başlayan şarkıcı Züleyha Ortak bugün 2. Sayfa'nın konuğu. TRT'de program yapan Züleyha pop müziğinden, Türk sanat müziğine kadar birçok farklı şarkıyı seslendirerek adından söz ettiriyor. 36 yaşında olan Zeliha Ortak İstanbul'da doğdu. Türkçe, Zazaca ve Kürtçe olmak üzere üç dilin konuşulduğu bir ailede yetişti.

Zeliha Ortak kimdir: Züleyha Ortak, 1987’de İstanbul’da doğdu ve Türkçe, Zazaca ve Kürtçe olmak üzere üç dilin konuşulduğu bir ailede yetişti. Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okurken, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli’nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

Asistanlığı sırasında yanında bir kaç türkü söylediği Livaneli, Züleyha’ nın müziğe olan ilgisini ve sesindeki farklı tonu hemen fark etmiş ve Cemil Topuzlu sahnesinde kendisine yer vermiştir. Züleyha’ nın Kürtçe seslendirdiği Yiğidim Aslanım şarkısının videosu youtube’ da 100 bin den fazla izlenmiştir ve Züleyha bu olumlu tepkilerle müzik kariyerine profesyonel olarak başlama kararı almıştır.

2012 yaz döneminde Habertürk TV ekranında ‘Müzik Evi’ adlı bir program hazırlayıp sundu. Tv programları müzik kariyerini bitirmesine engel olmadı ve ardından üçüncü albümü ‘Gelin Kınası ile Anadolu’nun en sevilen kına ve düğün türkülerini başta Türkçe olmak üzere farklı dillerde yorumladığı, Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Betül Soysal Bozdoğan’ın hazırladığı Yeni Türkiye’nin Kadınları kitabında, müzik yolculuğundaki mücadelesini anlattığı ses getiren röportajıyla yer aldı.

2015 Eylül döneminde Türkiye’ nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan İyi Fikir programını sunan Züleyha, haftanın 4 günü her sabah 3 saatlik yayınla izleyenlerin karşısına çıktı. Bu program kendisine hem TV tecrübesini pekiştirme hem de hayranları ile direk bir iletişim kurabilme şansı tanıdı.

Bunların yanında Züleyha, Göksel Baktagir yönetmenliğindeki ‘7 Cihan Kadınları’ adlı etnik müzik grubunun da bir üyesi olarak hem grubuyla, hem de solo çeşitli festivaller ve kültür sanat organizasyonlarında konserler vermeye devam etmektedir.