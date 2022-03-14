Doktorların 14-15 Mart grevi başladı İki gün doktora gitmeyin

Doktorların grevi bugün başladı. 14 Mart Tıp bayramı bugün ve yarın için greve giden doktorlar, sağlıktaki hak iyileştirmeleri ve şiddete karşı dikkat çekti.

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İstanbul’da düzenlenen ‘Büyük Beyaz Buluşma’da bir araya gelen hekimler sorunlarını ve taleplerini dile getirdi, Erdoğan’a seslendi: Hiçbir yere gitmiyoruz.

Sağlık çalışanlarının, özlük haklarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi talebiyle bugün iş bıraktı. İstanbul’da ‘Büyük Beyaz Buluşma’da bir araya gelen hekimler yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getirdi. Hekimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Varsınlar, gitsinler” sözlerine de sert tepki gösterdi.

İstanbul’da Kadıköy- Beşiktaş İskelesi’nin önünde düzenlenen ‘Büyük Beyaz Buluşma’ etkinliğine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, sağlık sendikaları ve sağlık çalışanları katıldı. Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak Kadıköy İskelesi’ne yürüyen sağlık çalışanları “Gidecekler belli, biz gitmiyoruz” ve “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganları attı.

Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde yapılan basın açıklamasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Aylardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanı bizlere bayram mektubu göndermiş. Haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin ve tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir demiş. Hastaları ihmal ettiğimizi ima etmiş. Sesimizi duyurma üslubumuzu belli ki beğenmemiş” dedi. 14-15 Mart’ta grevde olacaklarını dile getiren Fincancı, “Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıktığımız, yanyana durduğumuz her yerde, şiddete ve bizi değersizleştirmeye çalışanlara inat kendi değerimizi bilerek, el ele köle olmayı reddediyoruz. Buradaydık, buradayız, burada kalacağız diyerek büyük greve gidiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise ortak bildiriyi okudu. Küçükosmanoğlu,“Salgın dönemi, bu ülkede hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar değersizleştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Vadedilen özlük hakları iyileştirmeleri yapılmamış, ortalama hekim maaşları yoksulluk sınırının altına düşmüştür. Biz yıllar içinde ‘Doktorları ağaca bağlayın kaçmasın’ diyen devlet başkalarını da, ‘Doktorların gözü doymaz’ diyen kasaba siyasetçilerini de gördük. Hepsi gitti, biz kaldık. Bugün de hiçbir yere çekip gitmiyoruz. Ne ülkemizden, ne mesleğimizden, ne de hakkımız olanı istemekten vazgeçeceğiz” dedi.

Arzu Çerkezoğlu da, “14 Mart’tan bir gün önce tıpkı burada olduğu gibi haklarımızı omuz omuza mücadele ederek alacağız. ‘Giderlerse gitsinler’ diyenlere cevabımız; hiçbir yere gitmiyoruz, gitmediğimiz gibi haklarımızı tek tek alacağız” ifadelerini kullandı.