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Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı

Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı kenti henüz yeni terk etmişken yeni bir uyarı geldi.

Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı

İstanbul'da perşembe günü aralıklarla başlayan Kar yağışı özellikle cumartesi akşamı etkisini artırmış ve tüm kenti beyaza bürümüştü. Mart ayında yağan yoğun kar kenti henüz yeni terk etmişken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni soğuk hava dalgası uyarısı geldi.

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Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı

Prof. Dr. Şen sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bugün Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı var. Öğlen Marmara'nın kuzeyi hafif kuvvetli kar yağışı ve kar yağışı yapabilir." ifadelerini kullandı.

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Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı

"İstanbul öğlen kuvvetli kar yağışı yapabilir" diyen Şen "Sıcaklık 4 C. Çarşamba akşamı yağmur var. Sıcaklık yükseliyor perşembe 8 C Cuma tekrar düşüyor." dedi. 

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Tam bitti derken İstanbul'a fena kar geri geliyor! Hava buz kesecek: Orhan Şen ve Meteoroloji uyardı

Şen "Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor. Takip edelim bakalım etkileri nasıl olacak İstanbul'a kar yapacak mı Salı günü daha belirginleşir." diye konuştu.

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