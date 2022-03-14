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Rusya Gizli Servisi muhbiri tarafından sızdırıldığı iddia edilen rapor yankı uyandırdı

Rusya Gizli Servisi muhbiri tarafından sızdırıldığı iddia edilen rapor yankı uyandırdı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Rusya Gizli Servisi'nde br muhbir tarafından sızdırıldığı iddia edilen gizli raporda "Ukrayna savaşı artık kazanılamaz" ifadelerinin yer aldığını yazdı.

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Rusya Ukrayna savaşı 19. gününde tüm dehşetiyle sürüyor. Çatışmalar sürerken ortaya çıkan Rusya Gizli Servisi tarafından yazıldığı iddia edilen rapor gündeme oturdu.

Yankı uyandıracak raporu Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında paylaştı

"Ukrayna'da hibrid harp"
"Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda ve Kırım’da Rus ordusunun desteğinde farklı milis gruplarıyla birlikte Hibrid savaş taktiğini uyguladığını yazan Orakoğlu, yazısına şöyle devam etti:

FSB muhbiri, Ukrayna savaşının ‘artık kazanılamaz’ olduğunu iddia etti
"Bu çerçevede Rusya ve Ukrayna arasında devam eden Hibrid Harp çerçevesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) bir muhbir tarafından sızdırıldığı iddia edilen 2000 kelimelik rapor internette yayınlandı. Kimliği doğrulanamayan rapor, Bellingcat’teki analistler ve Rus insan hakları gözlemcisi Gulagu tarafından paylaşıldı ve büyük dikkat çekti.

Sızdırılan rapora göre FSB muhbiri, Ukrayna savaşının ‘artık kazanılamaz’ olduğunu iddia etti. “Şimdi Zelenski öldürülse, ya da esir alınsa bile hiçbir şey değişmeyecek. Ülkemiz çok daha büyük bir savaşa doğru kayıyor” ifadeleri yer aldı.

Kremlin içindeki casus teşkilatının şimdiye kadarki başarısızlıklardan sorumlu olduğunu iddia eden muhbir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de bir dünya savaşı başlatmak istediği için Hitler’e benzetti. Raporun ismi açıklanmayan yazarı, istihbarat raporlarını üstlerini memnun edecek şekilde uyarlamaları için uyarı aldığını belirterek, “Raporları yönetimin gereksinimlerine göre özelleştirmek için giderek daha fazla baskı alıyoruz” dedi."

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