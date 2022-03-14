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Tesla bazı modellere zam yaptı Elon Musk tehdidi açıkladı

Tesla bazı modellere zam yaptı Elon Musk tehdidi açıkladı

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketlerinin hammadde ve lojistik sıkıntıları nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Elon Musk'ın enflasyon endişesi
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketlerinin hammadde ve lojistik sıkıntıları nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu bildirdi
Twitter hesabından takipçilerine "Gelecek birkaç yılda enflasyon hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yönelten Musk, Tesla ve SpaceX'in hammadde ve lojistik sıkıntıları nedeniyle enflasyonist baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hesabından Ukrayna-Rusya çatışmasının emtia fiyatlarında 2008'den beri en hızlı artış yaşandığına dair bir makale paylaşan Musk "Yalnız değiliz" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle otomotiv sektöründe kullanılan alüminyumdan paladyuma kadar birçok hammadde fiyatı yükseldi.

Her ne kadar Batı'nın yaptırımları söz konusu metalleri hedef almasa da bazı otomotiv tedarikçilerinin Rusya'yla iş yapmaktan kaçınması halihazırda çip krizi ve yüksek enerji maliyetleriyle mücadele eden otomotiv sektörü için yeni bir baskı unsuru oluyor.

Tesla hisseleri Cuma gününü yüzde 5 düşüşle 795.35 dolardan tamamladı. Şirket hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 25 düştü.

Tesla geçen hafta bazı modellerine zam geldiğini duyurmuştu.

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