14 Mart Tıp Bayramı resimli kısa mesajları eğlenceli yeni kutlama sözleri

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı... Gün ve zaman gözetmeksizin sağlığımız ve canımız için ter döken emek veren doktorların, sağlık çalışanlarının günü. Bu özel günde sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık personeline özel 14 Mart Tıp Bayramı resimli mesajları, 14 Mart kutlama sözleri ve tebrikleri sizler için derledik.

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Bugün canımızı ellerine teslim ettiğimiz doktorların, hemşirelerin yani tüm sağlık çalışanların en özel günü 14 Mart Tıp Bayramı.. Bugüne özel en güzel 14 Mart mesajlarını, resimli 14 Mart Tıp Bayramı sözlerini ve 2022 yeni 14 Tıp Bayramı tebrik sözlerini sizler için hazırladık. . Canımızı koşulsuz teslim ettiğimiz sağlık çalışanların bu özel gününü kutlarken onlara resimli mesaj yollamayı ihmal etmeyin.

14 Mart Tıp Bayramı tatil mi: 14 Mart Tıp Bayramı’nda tatil olmaz, doktorlar da görevleri başındadır. Bugün bazı tıp fakülteleri sadece tatil kararı alır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Herkesin paylaşabileceği Tıp Bayramı ile ilgili sözler ve mesajlar şöyle...

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

Tüm sağlık personellerinin tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutlarım.

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.